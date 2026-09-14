ब्रिक्स सम्मेलन दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति से मिले मीरवाइज उमर फारूक, मुस्लिम उम्माह की एकता पर दिया जोर

राज्य ब्यूरो, जम्मू। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक ने नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेशकियन और विदेश मंत्री अब्बास अराघची से मुलाकात की।

मीरवाइज उमर फारूक ने मुलाकात के बाद प्रसन्नता व्यक्त करते हुए ईरानी राजदूत मोहम्मद फतहली का इन बैठकों को संभव बनाने के लिए आभार जताया। उन्होंने बताया कि दो दिनों तक हुई इन मुलाकातों में उनके साथ आगा सैयद हसन और मौलवी इमरान अंसारी भी मौजूद रहे।

मीरवाइज ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने मौजूदा कठिन परिस्थितियों में ईरान के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की और ईरान के खिलाफ जारी युद्ध तथा आक्रामकता को समाप्त किए जाने की अपनी लगातार दोहराई जा रही मांग को सामने रखा।

मुस्लिम उम्माह की एकता पर जोर उन्होंने कहा कि टकराव किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। मतभेद कितने भी गंभीर क्यों न हों, उनका समाधान अंततः संवाद, कूटनीति और आपसी संपर्क के जरिए ही संभव है। मीरवाइज ने बढ़ती इस्लामोफोबिया और ईरान, फिलिस्तीन, लेबनान तथा अन्य क्षेत्रों में लोगों की पीड़ा का जिक्र करते हुए मुस्लिम उम्माह की एकता पर भी जोर दिया।