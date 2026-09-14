'अध्यक्षता मिली, आवाज बंद रही'; BRICS में PM मोदी के भाषण पर महबूबा मुफ्ती का हमला, बोलीं- कमजोर पड़ रही विदेश नीति

राज्य ब्यूरो, जम्मू। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक मानवाधिकारों और पश्चिम एशिया के मुद्दों पर अपेक्षित मजबूती से बात नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत को ब्रिक्स के अध्यक्ष और मेजबान देश के तौर पर इन मुद्दों पर नेतृत्व करना चाहिए था।

महबूबा मुफ्ती ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शब्दों का बेहद सावधानी से इस्तेमाल किया और उस तीव्रता से अपनी बात नहीं रखी, जिसकी उनसे अपेक्षा थी। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में मानवाधिकार, मानवता और लोकतंत्र का समर्थक होने के लिए जाना जाता है।

अध्यक्षता मिली, लेकिन आवाज बंद रही उन्होंने कहा कि भारत ने जवाहरलाल नेहरू के समय से ही स्वतंत्र विदेश नीति और गुटनिरपेक्षता पर गर्व किया है। हालांकि, उनके अनुसार, गाजा में मारे गए हजारों बच्चों और पश्चिम एशिया में हुई घटनाओं पर भारत की ओर से अपेक्षित स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई।

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की विदेश नीति में बदलाव आया है और आतंकवादी हमलों की निंदा करने में भी चयनात्मक रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को किसी भी महाशक्ति का साइडकिक बनने के बजाय अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखना चाहिए।