'सिर्फ बैठकों से नहीं आएगा...', मीरवाइज की खास अपील; बोले- खुतबों में उठते रहेंगे मुद्दे, दुनिया के जख्मों पर मरहम की दुआ

राज्य ब्यूराे, जम्मू। ऐतिहासिक जामा मस्जिद श्रीनगर में शुक्रवार को उठे हजारों हाथों ने सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं, बल्कि युद्ध और संघर्ष की आग में झुलस रहे ईरान, फिलिस्तीन, लेबनान, यमन और यूक्रेन समेत दुनिया के प्रभावित क्षेत्रों के लिए अमन की दुआ की। नमाजियों ने निर्दोष लोगों की जान जाने और उनकी पीड़ा के अंत के लिए अल्लाह से रहमत, इंसाफ और राहत की फरियाद की।

शुक्रवार की नमाज के दौरान मीरवाइज-ए-कश्मीर डॉ. मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने वैश्विक संघर्षों के बीच शांति की अपील के साथ जम्मू-कश्मीर में सामाजिक सुधार को लेकर भी समुदाय से निर्णायक भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज की गंभीर समस्याओं पर केवल सम्मेलन करना और प्रस्ताव पारित करना पर्याप्त नहीं है। बदलाव तभी आएगा, जब आम लोग खुद बदलाव की प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे।

विचारधाराओं से जुड़े विद्वानों ने इन मुद्दों पर गंभीर चर्चा की मीरवाइज उमर फारूक ने समाज में बढ़ती नशे की लत, युवाओं में आत्महत्या और भावनात्मक तनाव, इंटरनेट मीडिया के दुरुपयोग, कमजोर होते पारिवारिक रिश्तों, पर्यावरण क्षरण और सामाजिक सौहार्द से जुड़ी चुनौतियों पर चिंता जताई। हाल में हुए मुत्तहिदा मजलिस-ए-उलेमा जम्मू-कश्मीर (एमएयू) के उलेमा सम्मेलन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों और विचारधाराओं से जुड़े विद्वानों ने इन मुद्दों पर गंभीर चर्चा की।



मीरवाइज ने कहा कि सामाजिक समस्याओं का समाधान केवल भाषणों और बैठकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि परिवार, मस्जिद, मोहल्ले और समुदाय के स्तर पर ठोस पहल जरूरी है। कुरान की आयत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बदलाव के लिए लोगों को स्वयं प्रयास करना होगा। उन्होंने सामाजिक सुधार की शुरुआत व्यक्ति और परिवार से करने तथा सामूहिक चिंतन, आत्ममंथन और कार्रवाई पर जोर दिया।