डिजिटल डेस्क, जम्मू। लद्दाख में निकाय-पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। दोपहर दो बजे तक कुल 60.18 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। सरपंच पदों के लिए 60.18 प्रतिशत और पंच पदों के लिए 63.48 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

क्षेत्रवार आंकड़ों पर नजर डालें तो सरपंच पद के लिए सबसे अधिक 75.2 प्रतिशत मतदान सांकू में हुआ, जबकि पंच पद के लिए भी सांकू 78.43 प्रतिशत मतदान के साथ सबसे आगे रहा। नुब्रा में पंच पद के लिए 77 प्रतिशत से अधिक मतदान नुब्रा में पंच पद के लिए 77.2 प्रतिशत और सरपंच पद के लिए 61.38 प्रतिशत मतदान हुआ। वहीं, लेह में सरपंच पद के लिए 48.1 प्रतिशत और पंच पद के लिए 44.68 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

आंकड़ों के अनुसार, पंच पदों के लिए मतदान प्रतिशत सरपंच पदों से अधिक रहा। पहली बार चुनाव को लेकर लद्दाख के लोगों में दिखा उत्साह बता दें कि लेह नगर समिति के 21 और करगिल नगर समिति के 17 वार्डों में मतदान हो रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, लेह में 2,720 और करगिल में 645 मतदाता पंजीकृत हैं। मतदान सुबह 8 से शुरू हो गया, इस दौरान लोग लाइन में खड़े नजर आए। लद्दाख के लोगों में चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला।