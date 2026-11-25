राज्य ब्यूरो, जम्मू। किश्तवाड़ में आतंकियों के हमले में बलिदान हुए दो विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के स्वजन को कुल 73-73 लाख रुपये मिलेंगे।

इसमें अनुग्रह राशि, दुर्घटना बीमा के अतिरिक्त दोनों परिवारों जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 11 लाख रुपये का विशेष सहयोग राशि देने की की घोषणा की है।

दोनों परिवारों को इसमें साढ़े पांच-साढ़े पांच लाख रुपये मिलेंगे। साथ ही दोनों परिवारों को अन्य वित्तीय लाभ देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

इसके तहत 17.50-17.50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि (एक्सग्रेशिया), जम्मू-कश्मीर बैंक के माध्यम से 35-35 लाख रुपये का समूह दुर्घटना बीमा (ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस) तथा 15-15 लाख रुपये का अतिरिक्त मृत्यु कवर शामिल है। किश्तवाड़ की दच्छन तहसील में तैनात एसपीओ रछपाल कुमार और एसपीओ भाबी चंद 11 नवंबर को आतंकियों के हमले में बलिदान हो गए थे।

अंतिम संस्कार के लिए मिले 50-50 हजार रुपये उसके बाद दोनों के शव बरामद हुए थे। पुलिस द्वारा जारी आदेश के अनुसार पुलिस ने दोनों के अंतिम संस्कार के लिए स्वजन को पहले ही 50-50 हजार रुपये की तत्काल सहायता उपलब्ध करवाई थी।

अब इस मद में कुल एक लाख रुपये की राशि एसपीओ के अंशदायी कल्याण कोष से जारी करने की मंजूरी दी गई है। साथ ही एसएसपी किश्तवाड़ को आवश्यक प्रमाणित दस्तावेजों के साथ पूरा प्रोफार्मा जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि नियमों के तहत दोनों के परिवारों को अन्य वित्तीय लाभ भी प्रदान किए जा सकें।