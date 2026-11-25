जागरण संवाददाता, श्रीनगर। अपनी सुंदरता और रूह को ताजगी देने वाली आबोहवा के लिए पूरी दुनिया में मशहूर कश्मीर घाटी की हवा की गुणवत्ता को लेकर चल रही बहस ने यहां के पर्यावरण और उसके संरक्षण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दूर-दूर से यहां की फिजाओं में सांस लेने आने वाले पर्यटक भी अब हवा में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखकर यह सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि क्या उन्हें कश्मीर का रुख करना चाहिए।

ऐसे में पर्यावरण विशेषज्ञों ने प्रशासन से मांग की है कि खुले में बायोमास जलाने पर सख्ती से रोक लगाई जाए। उनके अनुसार, सूखी पत्तियों, चिनार के गिरे हुए पत्तों, पेड़ों की टहनियों और अन्य जैविक कचरे को खुले में जलाने से हवा प्रदूषित होती है। यह प्रदूषण बढ़ने का एक प्रमुख कारण है। विशेषज्ञों ने ऐसा करने वालों पर जुर्माना लगाने की भी मांग की है।

उन्होंने अधिकारियों से पतझड़ के मौसम में पेड़ों से गिरने वाली पत्तियों को इकट्ठा करने और उनसे खाद (कंपोस्ट) बनाने की एक व्यवस्थित व्यवस्था शुरू करने का आग्रह किया है। खेती और बागवानी के लिए उपयोगी संसाधन हैं सूखी पत्तियां विशेषज्ञों का कहना है कि जिसे अभी कचरा माना जा रहा है, वह कृषि, बागवानी और शहरी हरित क्षेत्रों के लिए एक मूल्यवान संसाधन साबित हो सकता है। विशेषज्ञों ने कश्मीर के पारंपरिक हमाम (घरों को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल होने वाली पारंपरिक व्यवस्था) में उपयोग की जाने वाली लकड़ी की गुणवत्ता की जांच करने की भी मांग की है।

उनका कहना है कि सर्दियों की शुरुआत के साथ ही घरों को गर्म रखने के तरीकों और इसके लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन के प्रकार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। चिनार के पत्तों के निपटान का तरीका बदलने की जरूरत मौसम विशेषज्ञ फैजान आरिफ ने कहा कि घाटी में पेड़ों से गिरने वाली बड़ी मात्रा में पत्तियों, खासकर चिनार के पत्तों के निपटान का तरीका बदलने की जरूरत है। आरिफ ने बताया, 'पेड़ों से गिरी पत्तियों, विशेषकर चिनार के पत्तों को जलाने के बजाय इकट्ठा करके उनसे खाद बनाई जानी चाहिए।'

आरिफ ने बताया, 'ये पत्तियां एक मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन हैं और मिट्टी की उर्वरता बढ़ा सकती हैं। इन्हें जलाने से धुआं निकलता है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। नगर प्रशासन को पत्तियां इकट्ठा करने और उनसे खाद बनाने की व्यवस्थित व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि इस जैविक कचरे का सही इस्तेमाल हो सके।'

पत्तियां इकट्ठा करने के लिए शहरों में बनें कलेक्शन प्वाइंट फैजान ने सुझाव दिया कि नगर निकायों, बागवानी और कृषि विभागों को मिलकर श्रीनगर सहित अन्य शहरी क्षेत्रों में पत्तियां इकट्ठा करने के लिए विशेष स्थान और खाद बनाने की सुविधाएं विकसित करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि स्थानीय निवासियों, संस्थानों, पार्कों और मोहल्ला समितियों को भी इस पहल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। 'खुले में कचरा जलाने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना' पर्यावरण विशेषज्ञ डा. तौसीफ अहमद भट ने खुले में कचरा जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि सूखी पत्तियां, टहनियां या अन्य जैविक कचरा (बायोमास) जलाते हुए पकड़े जाने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। उनके अनुसार, केवल जागरूकता फैलाना काफी नहीं होगा।

अधिकारियों को ऐसे मामलों में जुर्माना लगाने के साथ यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों के पास इस तरह के कचरे के सुरक्षित निपटान के विकल्प मौजूद हों। उन्होंने पारंपरिक हमाम में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की गुणवत्ता की निगरानी करने की भी मांग की। भट ने अधिकारियों से आग्रह किया कि ऐसी अनुपयुक्त या बेकार सामग्री के इस्तेमाल को हतोत्साहित किया जाए, जिसे जलाने से अधिक धुआं और हानिकारक कण निकलते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल और बेहतर जागरूकता से घरों को गर्म रखने के दौरान होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है।

श्रीनगर के 20 स्थानों पर हुई हवा की गुणवत्ता की जांच बता दें कि यह मांग ऐसे समय में उठी है, जब अलग-अलग प्लेटफार्मों पर श्रीनगर की हवा की गुणवत्ता (एयर क्वालिटी) को लेकर जारी आंकड़ों में काफी अंतर देखने को मिला है। इससे हवा की गुणवत्ता की निगरानी के तरीकों और शहर के निवासियों को वास्तव में कितने प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है, इस पर सवाल खड़े हो गए हैं।

वैज्ञानिक शोधों से भी पता चला है कि सर्दियों के दौरान कश्मीर घाटी में प्रदूषण बढ़ने की आशंका अधिक रहती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआईटी) श्रीनगर और जामिया मिलिया इस्लामिया के शोधकर्ताओं ने वर्ष 2026 में एक अध्ययन किया था। इसमें श्रीनगर के 20 स्थानों पर हवा की गुणवत्ता की जांच की गई।

अध्ययन में अलग-अलग मौसम और स्थानों के अनुसार प्रदूषण के स्तर में काफी अंतर पाया गया। सर्दियों के दौरान प्रदूषण का स्तर अधिक दर्ज किया गया। इसके प्रमुख कारणों में घरों को गर्म रखने के लिए ईंधन का अधिक इस्तेमाल और हवा में प्रदूषकों का सीमित फैलाव शामिल हैं।

खुले में पत्तियां और कचरा जलाने वालों पर सख्ती की सिफारिश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बायोमास, फसल के अवशेष, कचरे और सूखी पत्तियों को खुले में जलाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की सिफारिश की है। इन सिफारिशों में बागवानी से निकलने वाले कचरे को सही तरीके से इकट्ठा करना, उससे खाद बनाना, पार्कों और आवासीय सोसायटियों में खाद बनाने के लिए गड्ढे तैयार करना और खुले में कचरा जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना शामिल है। ये सिफारिशें कश्मीर के नगर निकायों को इस समस्या से निपटने के लिए एक रूपरेखा उपलब्ध कराती हैं।

गिरी हुई पत्तियों के ढेर को जलाने की अनुमति देने के बजाय स्थानीय निकाय घर-घर से कचरा इकट्ठा करने की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा, पत्तियां जमा करने के लिए विशेष स्थान बनाए जा सकते हैं। वहां पत्तियों को छोटे टुकड़ों में काटने और सामुदायिक स्तर पर उनसे खाद बनाने की सुविधा भी विकसित की जा सकती है। इस तरह तैयार जैविक खाद का इस्तेमाल पार्कों, बगीचों, पौधारोपण और बागवानी वाले क्षेत्रों में किया जा सकता है।