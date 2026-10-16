किश्तवाड़ में लापता SPO का मिला शव, पास में ही मिली SLR राइफल; पुलिस कर रही जांच

जागरण संवाददाता, किश्तवाड़। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सर्विस राइफल के साथ लापता हुए विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) का शव शुक्रवार सुबह उसके घर के पास बरामद हुआ। घटना के बाद पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

मृतक की पहचान बशीर अहमद (55), पुत्र मूसा धर, निवासी वानीपोरा त्रिगाम के रूप में हुई है। वह पेडिल पुलिस पोस्ट पर 2025 से तैनात था। 14 अक्टूबर को लापता हुआ था एसपीओ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, एसपीओ 14 अक्टूबर की शाम ड्यूटी स्थल से अपनी सर्विस एसएलआर राइफल और मैगजीन के साथ लापता हो गया था। उसके लापता होने के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया था।

त्रिगाम स्थित आवास से मिला शव शुक्रवार सुबह तलाशी के दौरान बशीर अहमद का शव उसके त्रिगाम स्थित आवास के पास मिला। अधिकारियों ने पुष्टि की कि उसकी लापता सर्विस राइफल भी शव के पास से बरामद कर ली गई है।