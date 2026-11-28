जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) ने रविवार को आयोजित होने वाली सब-इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा को लेकर उम्मीदवारों के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। बोर्ड के अनुसार, परीक्षा ओएमआर आधारित होगी और इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक सत्यापन, फेस कैप्चर, सुरक्षा जांच और फ्रिस्किंग की प्रक्रिया से गुजरना होगा। उम्मीदवारों को गेट बंद होने के निर्धारित समय से कम से कम दो घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य किया गया है।



बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि गेट बंद होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद एडमिट कार्ड पर होलोग्राम लगाया जाएगा। इसके बिना परीक्षा हाल में प्रवेश नहीं मिलेगा।

दो पन्नों वाला मूल एडमिट कार्ड और फोटो ID लाना जरूरी उम्मीदवारों को दो पन्नों वाला मूल प्रिंटेड एडमिट कार्ड, अंडरटेकिंग, सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र और दो हालिया पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो साथ लाने होंगे। फोटोकापी या स्कैन किए गए पहचान पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, स्मार्ट वाच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, कैलकुलेटर, कैमरा, पेन ड्राइव, किताबें, नोट्स, बैग, पर्स और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उम्मीदवार केवल साधारण काला या नीला बालपाइंट पेन ले जा सकेंगे। ड्रेस कोड का रखें ध्यान, इन कपड़ों में नहीं मिलेगी एंट्री ड्रेस कोड के तहत मोटे सोल वाले जूते तथा बड़े धातु के बटन या छिपी जेब वाले कपड़ों की अनुमति नहीं होगी। साथ ही बड़े बटन वाले कपड़े, ढीली कफ वाले कपड़े या हुडी पहनी होगी, उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

परीक्षा केंद्रों पर सामान रखने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। पूरी परीक्षा सीसीटीवी कैमरों, वीडियोग्राफी और सिग्नल जैमर की निगरानी में होगी। नकल या अनुचित तरीके अपनाने पर रद हो सकती है उम्मीदवारी बोर्ड ने चेतावनी दी है कि नकल, परीक्षा के दौरान बातचीत या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर उम्मीदवारी रद करने के साथ डिबारमेंट और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।