जम्मू शिव मार्केट अग्निकांड: 50 दुकानें जलकर राख, दीवाली के दीये से पहले जलीं व्यापारियों की उम्मीदें

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू रेलवे स्टेशन के सामने स्थित शिव मार्केट में भीषण आग लगने के अगले दिन सोमवार को पूरे बाजार में तबाही का मंजर दिखाई दिया। जली हुई दुकानों और राख के ढेर के बीच खड़े दुकानदार अपने नुकसान को देखकर सदमे में थे।

कई दुकानदारों ने बताया कि वर्षों की मेहनत कुछ घंटों में खत्म हो गई। अब उनके सामने परिवार का पालन-पोषण करने और दोबारा कारोबार शुरू करने की चुनौती है। 50 दुकानें जलकर राख दुकानदारों के अनुसार, बाजार में करीब 50 दुकानें और खोखे थे। इनमें ड्राई फ्रूट, कपड़े, कॉस्मेटिक, चूड़ियों सहित अन्य सामान की दुकानें शामिल थीं। दिवाली का त्योहार नजदीक होने के कारण कारोबारियों ने दुकानों में बड़ी मात्रा में सामान भर रखा था। उन्हें उम्मीद थी कि त्योहार के दौरान अच्छी बिक्री होगी, लेकिन आग ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।