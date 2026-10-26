आंखों के सामने राख हो गई जिंदगी भर की कमाई, जम्मू की शिव मार्केट में भीषण अग्निकांड से हाहाकार; करोड़ों का नुकसान

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू रेलवे स्टेशन के ठीक सामने स्थित शिव मार्केट में रविवार देर रात आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक हो गईं। आग की ऊंची लपटों ने दुकानदारों की आंखों के सामने उनकी जिंदगी भर की कमाई को राख में बदल दिया। कहीं ड्राई फ्रूट का सामान धधक रहा था, तो कहीं कपड़ों और कंबलों ने आग को और भड़का दिया।

एक दुकान से दूसरी दुकान तक फैलती लपटों के बीच बाजार में अफरा-तफरी मच गई। दुकानदार सामान बचाने के लिए अपनी दुकानों की ओर दौड़े। कुछ लोग माल बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ अपनी दुकान को आग की चपेट में आने से बचाने में जुटे थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार कई दुकानें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं और करोड़ों रुपये के नुकसान की आशंका है। हालांकि, नुकसान का वास्तविक आकलन अभी नहीं हुआ है।

रात 10:30 बजे लगी थी आग आग रात 10:30 बजे लगी और इसके बाद तेजी से फैल गई। दमकल कर्मियों के लिए भी आग को नियंत्रित करना बड़ी चुनौती बन गया। तेज हवा और दुकानों में रखे ज्वलनशील सामान के कारण लपटें और भड़कती गईं तथा दुकानों की ऊपरी मंजिलों तक पहुंच गईं। आग की भयावहता के बीच लोग दुकानों में रखा सामान निकालने के लिए लगातार मशक्कत करते रहे।

लेकिन कई दुकानों में आग ने सामान को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। दुकानदारों की कोशिशों के बावजूद वे अपना सारा माल बाहर नहीं निकाल सके। शिव मार्केट में ड्राई फ्रूट, कपड़े, कंबल और अन्य सामान की कई दुकानें हैं।

आग लगने के बाद इन दुकानों में रखा सामान तेजी से जलने लगा। व्यापारियों का कहना था कि कुछ दुकानों में 50 से 60 लाख रुपये तक का सामान था, जबकि कुछ में करोड़ों रुपये का माल रखा हुआ था। इस वजह से नुकसान का आंकड़ा बड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। दुकानदारों के लिए सबसे दर्दनाक दृश्य अपनी दुकानों को जलते देखना था। वे चाहकर भी सारा सामान बाहर नहीं निकाल सके।

तेज हवा के बीच आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। बाजार में आग फैलने की खबर मिलते ही दुकानदार और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। कई लोगों ने दुकानों से सामान बाहर निकालने में मदद की। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया।

दुकानदारों ने दमकल वाहनों के देर से पहुंचने का लगाया आरोप आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। गांधी नगर और गंग्याल फायर सर्विस स्टेशन से दमकल वाहन भेजे जाने की जानकारी सामने आई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने और उसे आसपास की इमारतों तक फैलने से रोकने के लिए मशक्कत की।

कुछ दुकानदारों ने आरोप लगाया कि दमकल की गाड़ियां देर से पहुंचीं। उनका कहना था कि इसी वजह से आग को शुरुआती चरण में नियंत्रित नहीं किया जा सका और वह कई दुकानों तक फैल गई। हालांकि, इन आरोपों की दमकल विभाग की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

रेलवे स्टेशन के सामने मची अफरा-तफरी, पुलिस ने संभाला मोर्चा शिव मार्केट में आग लगने की खबर फैलते ही घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। आग की लपटें दूर से दिखाई दे रही थीं। त्रिकुटा नगर पुलिस के अधिकारी और जवान मौके पर पहुंचे और स्थिति संभालने में जुट गए।