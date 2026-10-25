शिवपुरी में धीरेंद्र शास्त्री के कथा पंडाल में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के बाद मचा हड़कंप; टला बड़ा हादसा

डिजिटल डेस्क, शिवपुरी। जिले के करैरा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की श्रीराम कथा के आयोजन स्थल पर रविवार को अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। कथा पंडाल के अंदर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। राहत की बात यह रही कि घटना के समय पंडाल में श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं थी। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

पंडाल से उठने लगा धुआं जानकारी के अनुसार, रविवार दोपहर करीब 3 बजे कथा पंडाल के अंदर से धुआं उठता दिखाई दिया। आमतौर पर कथा इसी समय शुरू होती है, लेकिन रविवार को पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दिल्ली जाने के कारण कार्यक्रम का समय शाम 5 बजे निर्धारित किया गया था। इस वजह से पंडाल में श्रद्धालु एकत्र नहीं हुए थे और मंच पर भी कोई गतिविधि नहीं चल रही थी।

पंडाल से धुआं निकलता देख आयोजन समिति के सदस्यों में अफरा-तफरी मच गई। तत्काल प्रशासन को सूचना दी गई, जिसके बाद राहत एवं बचाव दल को मौके पर भेजा गया। एसडीईआरएफ ने संभाला मोर्चा सूचना मिलते ही एसडीईआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। टीम की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि, वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

आयोजन स्थल पर लाल और सफेद कपड़े से बना विशाल डोम होने के कारण आग फैलने की आशंका थी। यदि यही घटना कथा के दौरान होती, जब पंडाल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहते, तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। भीड़ के बीच भगदड़ मचने से जनहानि का खतरा भी पैदा हो सकता था।