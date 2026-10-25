भोपाल ISBT में लगी भीषण आग, 3 से 4 बसें चपेट में आईं; परिसर में मचा हड़कंप
भोपाल के अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (ISBT) पर रविवार शाम भीषण आग लग गई, जिससे 3-4 बसें जलकर खाक हो गईं। ...और पढ़ें
HighLights
भोपाल ISBT पर लगी भीषण आग लगई।
वर्मा ट्रेवल्स की 3-4 बसें आग की चपेट में।
आग बुझाने के प्रयास जारी हैं।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (ISBT) पर रविवार शाम आग लगने से हड़कंप मच गया। यहां 3 से 4 बसों में आग लगने की सूचना है। घटना के बाद बस स्टैंड परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आग से प्रभावित बसें वर्मा ट्रेवल्स की बताई जा रही हैं। बसों में लगी आग की ऊंची उठती लपटें देखकर यात्रियों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग तेजी से फैली और आसपास की बसों को चपेट में ले लिया। सूचना मिलते पर दमकल विभाग की गाड़ियां और स्थानीय प्रशासन व पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। बस मालिक दीपक वर्मा भी मौके पर पहुंचे हैं। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है।
फिलहाल घटना में किसी के हताहत होने या नुकसान की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। मामले में विस्तृत जानकारी का इंतजार है।
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