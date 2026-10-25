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भोपाल ISBT में लगी भीषण आग, 3 से 4 बसें चपेट में आईं; परिसर में मचा हड़कंप

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Published: Sun, 25 Oct 2026 07:36 PM (IST)Updated: Sun, 25 Oct 2026 08:00 PM (IST)

भोपाल के अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (ISBT) पर रविवार शाम भीषण आग लग गई, जिससे 3-4 बसें जलकर खाक हो गईं। ...और पढ़ें

बसों में लगी भीषण आग।

बसों में लगी भीषण आग।

HighLights

  1. भोपाल ISBT पर लगी भीषण आग लगई।

  2. वर्मा ट्रेवल्स की 3-4 बसें आग की चपेट में।

  3. आग बुझाने के प्रयास जारी हैं।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (ISBT) पर रविवार शाम आग लगने से हड़कंप मच गया। यहां 3 से 4 बसों में आग लगने की सूचना है। घटना के बाद बस स्टैंड परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आग से प्रभावित बसें वर्मा ट्रेवल्स की बताई जा रही हैं। बसों में लगी आग की ऊंची उठती लपटें देखकर यात्रियों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग तेजी से फैली और आसपास की बसों को चपेट में ले लिया। सूचना मिलते पर दमकल विभाग की गाड़ियां और स्थानीय प्रशासन व पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। बस मालिक दीपक वर्मा भी मौके पर पहुंचे हैं। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है।

Bhopal Bus fire 21415

फिलहाल घटना में किसी के हताहत होने या नुकसान की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। मामले में विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

खबर अपडेट की जा रही है...

 