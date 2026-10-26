जम्मू में शिव मार्केट के बाद अब BSNL कार्यालय के बेसमेंट में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की टीमें

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू के बाहु प्लाजा स्थित बीएसएनएल कार्यालय के बेसमेंट में सोमवार को आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने का कारण एसी में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। घटना के बाद कार्यालय में मौजूद कर्मचारी बाहर निकल आए। अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ी दमकल कर्मियों ने बेसमेंट में लगी आग को बुझाने के लिए पानी की बौछार की। फिलहाल आग से हुए नुकसान और किसी के हताहत होने की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। आग लगने के वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा।