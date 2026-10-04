जंगलों में बसे रोहिंग्या, किराये पर बिजली-पानी, जम्मू में वन में बसे रोहिंग्याओं की पहचान और सत्यापन पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू के नरवाल के रहीम नगर में वन भूमि पर बनी झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई के बाद जंगल और वन भूमि में लंबे समय से रह रहे बाहरी लोगों की पहचान और वेरिफिकेशन का मुद्दा फिर सामने आया है।

शनिवार को वन विभाग और वन सुरक्षा बल ने कार्रवाई कर वहां बनी झुग्गियों को ध्वस्त किया। अधिकारियों के अनुसार, इन ढांचों में रोहिंग्या परिवार भी रह रहे थे। किराये पर रहने की भी सामने आई जानकारी स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारी के अनुसार, कुछ परिवार इन झुग्गियों में कई वर्षों से रह रहे थे और कथित तौर पर किराया देकर वहां ठहरे हुए थे। झुग्गियों में बिजली और पानी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होने की बात सामने आई है।

रोहिंग्याओं ने कैसे वन भूमि पर डाला डेरा? ऐसे में यह पता लगाना जरूरी होगा कि इन लोगों ने वन भूमि पर कब और कैसे डेरा डाला और लंबे समय तक वहां रहने के बावजूद संबंधित एजेंसियों की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी।