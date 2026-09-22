जम्मू-कश्मीर के सांबा रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी पर हमला, मची अफरा-तफरी; वंदे भारत समेत कई ट्रेनें रोकी गईं

निश्चंत सिंह संब्याल, सांबा। सांबा रेलवे स्टेशन पर सोमवार की देर रात को स्यालदा रेलगाड़ी पर किसी ने हमला कर दिया जिसके बाद रेलगाड़ी का आगे वाला शीशा टूट गया।

लोको पायलट ने तुरंत होशियारी दिखाते हुए रेलगाड़ी को सांबा रेलवे स्टेशन पर रोक कर इसकी जानकारी रेलवे पुलिस और रेल अधिकारीयों को दी। लोको पायलट ने बताया कि रेलगाडी के आगे बड़ी तेज आवाज आई है अभी यह पता नहीं कि गोली है या पत्थर परन्तु आवाज बहुत जोर की थी।

कब की है ये घटना? घटना की जानकारी देने के बाद लोको पायलट अपने गंतव्य की ओर आगे चला गया। घटना सोमवार की रात 9:30 बजे की है जब जम्मू से स्यालदा रेलगाड़ी कोलकाता की ओर निकली थी कि अचानक सांबा रेलवे स्टेशन के पहले उस गाड़ी पर किसी ने हमला कर दिया जिसके बाद रेल यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और सभी यात्री घबरा गए।