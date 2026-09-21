जम्मू में महिला की मौत के बाद हंगामा, पति का मकान गिराने पर अड़े मायके वाले; वहीं अंतिम संस्कार की मांग

जागरण संवाददाता, आरएसपुरा। जम्मू के आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव सई सरदारी में 38 वर्षीय सुषमा देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद सोमवार को तनाव की स्थिति पैदा हो गई। मृतका के मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए सोमवार सुबह से सई मौला मुख्य मार्ग पर धरना देकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।

परिजनों ने ससुराल पक्ष के मकान को गिराने और उसी स्थान पर मृतका का अंतिम संस्कार करने की मांग रखी। खबर लिखे जाने तक परिजन अपनी मांगों पर अड़े हुए थे और मौके पर इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी था।

मामले की निष्पक्ष जांच की मांग जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह से ही मृतका के मायके वाले मुख्य मार्ग पर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि सुषमा देवी की हत्या करने के बाद उसके शव को फंदे से लटका दिया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को पति और ससुराल पक्ष की ओर से कथित तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था और उसके साथ मारपीट भी होती थी।

उन्होंने कहा कि अब उनकी बेटी की हत्या कर मामले को दूसरा रूप देने का प्रयास किया गया है। मायके वालों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पति का मकान गिराने की मांग पर अड़े परिजन धरने के दौरान मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष के घर पर भी हमला करने का प्रयास किया। हालांकि, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बीच-बचाव किया और स्थिति को नियंत्रित कर लिया, जिससे किसी प्रकार के बड़े नुकसान की सूचना नहीं है।

इसके बावजूद परिजन इस बात पर अड़े रहे कि मृतका के पति का मकान गिराया जाए और उनकी बेटी का अंतिम संस्कार उसी स्थान पर किया जाए। स्थिति को देखते हुए पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार उधर, खबर लिखे जाने तक मृतका का शव पोस्टमार्टम के बाद गांव नहीं पहुंचा था। बताया जा रहा है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू में डॉक्टरों की विशेष टीम ने शव का पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही महिला की मौत के वास्तविक कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

मायके वालों ने लगाए प्रताड़ना और हत्या के आरोप जानकारी के अनुसार, रविवार रात अरनिया पुलिस ने मृतका के पति करनैल सिंह सहित कुछ अन्य रिश्तेदारों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। हालांकि, बताया जा रहा है कि रात में उन्हें छोड़ दिया गया और सोमवार सुबह दोबारा थाने बुलाया गया। पुलिस की ओर से इस संबंध में आधिकारिक रूप से विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

बताया जा रहा है कि सुषमा देवी की शादी करीब 20 वर्ष पहले करनैल सिंह के साथ हुई थी और उनके दो बच्चे हैं। मृतका के मायके वालों ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को ससुराल में लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। उनका आरोप है कि उसकी हत्या करने के बाद शव को फंदे से लटकाया गया।