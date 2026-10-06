जम्मू-कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, मोबाइल टावरों के लिए मुफ्त मिलेगी जमीन

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के दूरदराज और सीमावर्ती इलाकों में मोबाइल नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने अहम कदम उठाया है। केंद्र सरकार के यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) के तहत प्रदेश सरकार ने कमजोर मोबाइल कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए भूमि उपलब्ध कराने को मंजूरी दे दी है।

इस पहल के तहत उड़ी, टंगमर्ग, करनाह, कालाकोट, क्रालपोरा, बसंतगढ़, खौड़, लाट्टी-मरोठी, बनिहाल, पोगल परिस्तान, रामसू और किला दरहाल क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। मजबूत होगा मोबाइल नेटवर्क इससे इन क्षेत्रों के दूरदराज और सीमावर्ती गांवों में हाई-स्पीड दूरसंचार सेवाओं का विस्तार होने की उम्मीद है। मोबाइल नेटवर्क मजबूत होने से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा मिलने के साथ ई-गवर्नेंस सेवाओं तक पहुंच आसान होगी।