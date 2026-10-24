जम्मू-कश्मीर: उमर कैबिनेट में होगा फेरबदल? 2 मंत्रियों को किया जा सकता है बाहर; आज LG सिन्हा से मिलेंगे सीएम

राज्य ब्यूरो, जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के दिल्ली से लौटने के बाद एक बार फिर उमर सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शनिवार को उपराज्यपाल से मुलाकात कर लंबे समय से प्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार और संभावित फेरबदल पर चर्चा करेंगे।

वहीं, कांग्रेस जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल होने तक सरकार में शामिल न होने के अपने रुख पर कायम है। उमर बीते चार माह के दौरान कई बार कैबिनेट में विस्तार और फेरबदल का संकेत दे चुके हैं। गत दिनों नेशनल कान्फ्रेंस के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा था कि मंत्रिमंडल में विस्तार उपराज्यपाल के दिल्ली से लौटने के बाद होगा। उपराज्यपाल अपने स्वास्थ्य की जांच के सिलसिले में दिल्ली गए हुए थे।

तीन नए चेहरे को मिलेगी जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वरिष्ठ नेता ने अपना नाम न छापने पर बताया कि एक-दो मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर किया जा सकता है और उनमें से एक को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा तीन नए चेहरे शामिल किए जाएंगे।