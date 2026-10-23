डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बायोपिक बना रहे मधुर भंडारकर, 'श्यामा: द मिसिंग चैप्टर' का किया एलान

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (Shyama Prasad Mukherjee) के जीवन पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को खुद कोलकाता में इसकी घोषणा की। ‘श्यामा : द मिसिंग चैप्टर' टाइटल से बनने वाली इस फिल्म की शूटिंग अगले साल शुरू होगी। हालांकि, कलाकारों, शूटिंग लोकेशन और रिलीज की तारीख समेत अन्य जानकारियां अभी सार्वजनिक नहीं की गई हैं।

क्या दिखाया जाएगा फिल्म में? फिल्म में डा मुखर्जी के राजनीतिक संघर्ष, वैचारिक प्रतिबद्धता और राष्ट्रीय एकता के लिए उनके आंदोलन को प्रमुखता से दिखाया जाएगा। डॉ. मुखर्जी के जीवन की उन महत्वपूर्ण घटनाओं को सामने लाने की भी कोशिश की जाएगी, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की राजनीति को नई दिशा देने में भूमिका निभाई।

फिल्म में दिखाया जाएगा डॉ. मुखर्जी का आंदोलन फिल्म की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 1953 में जम्मू-कश्मीर में लागू परमिट व्यवस्था के विरोध में डॉ. मुखर्जी के आंदोलन पर केंद्रित होगा। फिल्म के निर्माता आदित्य कुमार हलवासिया ने कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन साहस, दृढ़ विश्वास और राष्ट्रसेवा की भावना का उदाहरण है। इस फिल्म के जरिये नई पीढ़ी को उनके जीवन और योगदान से परिचित कराने के साथ देश के इतिहास और विरासत को समझने के लिए प्रेरित करना उद्देश्य है।