जम्मू-कश्मीर में कितने रोहिंग्या-बांग्लादेशी? कागजों में 5 हजार, जमीन पर 14 हजार, असली संख्या पर घमासान

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की मौजूदगी का मुद्दा फिर गरमा उठा है। कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई के बाद जम्मू में भी ऐसे अभियान की मांग उठने लगी है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि वर्षों से हो रहे अनियंत्रित बसाव से सरकारी जमीन पर कब्जों, बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं पर दबाव और जनसांख्यिकी में बदलाव की आशंकाएं बढ़ी हैं। कितने रोहिंग्या हैं जम्मू-कश्मीर में बता दें कि श्रीनगर में तीन हजार से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों के मौजूद होने के दावे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। जम्मू में रोहिंग्या नागरिकों की वास्तविक संख्या को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं।

अकेले जम्मू में हैं 14 हजार रोहिंग्या जानकारी के अनुसार, आंकड़ों में इनकी संख्या पांच हजार बताई जाती है, जबकि सूत्रों का दावा है कि अकेले जम्मू जिले में 14 हजार रोहिंग्या रह रहे हैं। नरवाल, बठिंडी, चौआदी, छन्नी रामा, सुंजवां, तालाब तिल्लो और सिदड़ा सहित कई इलाकों में इनकी बस्तियां होने की बात कही जाती है।

हालांकि, इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है। वर्ष 2021 में सत्यापन अभियान के दौरान 270 से अधिक रोहिंग्या नागरिकों को हिरासत में लेकर हीरानगर होल्डिंग सेंटर में रखा गया था। इसके बाद भी उनकी कानूनी स्थिति और वापसी का मामला चर्चा में रहा है।

कब्जों और दस्तावेजों की जांच जरूरी स्थानीय लोग राजकुमार, मोहित का आरोप है कि कुछ बस्तियां सरकारी और वन भूमि पर बसाई गई हैं। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और बिजली-पानी के कनेक्शन की वैधता पर सवाल उठाए जाते रहे हैं।