लद्दाख की 193 पंचायतों पर पहली बार होंगे चुनाव, 21 नवंबर को होगी वोटिंग; तैयारियों में जुटा प्रशासन

राज्य ब्यूरो, जम्मू। लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने बुधवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी 21 नवंबर को हो रहे पंचायत व नगर निकाय चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की।

लद्दाख की 193 पंचायतों में चुनाव कराए जाने हैं और यह प्रक्रिया 30 नवंबर तक संपन्न होगी। इसके साथ ही लेह और कारगिल में नगर निकाय चुनाव भी होंगे। मुख्य सचिव कुंद्रा ने चुनाव प्रक्रिया को सुचारू, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए विस्तृत योजना बनाने, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने पर जोर दिया।