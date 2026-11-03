जम्मू के माइनिंग ऑफिस में CBI की रेड, रिकॉर्ड और दस्तावेज खंगाल रही टीम; कार्रवाई की वजह पर सस्पेंस बरकरार

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू के न्यू प्लाट क्षेत्र में स्थित डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिस (डीएमओ) कार्यालय में मंगलवार को सीबीआई की टीम ने रेड की। सीबीआई अधिकारियों की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और टीम ने कार्यालय के अंदर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि अधिकारी कार्यालय के विभिन्न रिकॉर्ड और दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं।

कार्यालय में सीबीआई की टीम की मौजूदगी और बाहर खड़ी गाड़ियों से इलाके में हलचल देखने को मिली। फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर सीबीआई की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। रेड किस शिकायत या इनपुट के आधार पर की जा रही है और जांच में क्या सामने आया है, इसकी भी अभी पुष्टि नहीं हुई है।