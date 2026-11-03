लश्कर के टेरर फंडिंग नेटवर्क की जांच तेज, श्रीनगर में ED की 4 ठिकानों पर छापेमारी; OGW उमर आदिल पर शिकंजा

डिजिटल डेस्क, जम्मू। प्रवर्तन निदेशालय ने टेरर फंडिंग के एक मामले में श्रीनगर की चार जगहों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई श्रीनगर जोनल कार्यालय की टीम ने की। एजेंसी इस मामले में उमर आदिल डार और उसके साथियों की भूमिका की जांच कर रही है।

जांच इस आरोप से जुड़ी है कि उमर आदिल डार प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के लिए ओवर ग्राउंड वर्कर (OGW) के तौर पर काम कर रहा था और संगठन से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल था। साथियों के साथ पकड़ा गया था उमर आदिल डार आरोप है कि इससे पहले उमर आदिल डार को उसके साथियों के साथ पकड़ा गया था। उस समय उनके पास भारी मात्रा में नकदी और प्रतिबंधित संगठन से जुड़ा आपत्तिजनक साहित्य मिला था।

पहले भी चार साल जेल में रह चुका है उमर आदिल डार जांच में यह भी सामने आया है कि उमर आदिल डार पहले भी लगभग चार साल तक जेल में रह चुका है। उस पर जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी और भारत-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था।