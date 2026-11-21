जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू के बस स्टैंड इलाके में शनिवार को सेना के एक जवान का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 31 वर्षीय संजीत कुमार के रूप में हुई है। वह पंजाब के गुरदासपुर में तैनात थे और छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे। शव मिलने की सूचना के बाद बस स्टैंड पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, संजीत कुमार निवासी धार रामबन को परिवार की ओर से किसी काम के सिलसिले में घर के पास बुलाया गया था। इसके बाद वह वहां से निकले थे। बाद में उनका शव जम्मू बस स्टैंड इलाके में मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसी जम्मू के शवगृह (बख्शी नगर) पहुंचाया।

जवान के चेहरे पर मिले निशान परिवार की ओर से पुलिस को जानकारी दी गई है कि जवान के चेहरे पर कुछ निशान भी दिखाई दिए हैं। ये निशान किन परिस्थितियों में आए, इसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस बस स्टैंड इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि जवान की गतिविधियों और मौत से पहले की घटनाओं का पता लगाया जा सके।

मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस बस स्टैंड थाना प्रभारी स्वयं मौके पर मौजूद रहकर मामले की जांच कर रहे हैं। परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल जवान की मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं।