15 सेकेंड में 30 राउंड फायरिंग... कुलगाम में CRPF नाके पर आतंकी हमले का CCTV फुटेज आया सामने

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में बुधवार को आतंकियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिल बल (CRPF) नाके पर हमला कर दिया। हमले में तीन जवान गंभीर रूप से घायल हो गए।

आतंकी हमले के सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में ताबड़तोड़ गोलीबारी होती दिख रही है। बताया जा रहा है कि 15 सेकेंड में 30 राउंड फायरिंग हुई है। आतंकी हमले के बाद जवानों ने भी कई राउंड फायरिंग की है।

गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा कुलगाम सैन्य अधिकारियों ने बताया कि मीर बाजार के पास अखरान स्थित चौकी पर बाइक सवार आतंकवादियों ने गोलीबारी की। पहले 15 सेकंड में 30 गोलियां दागी गईं। अगले एक मिनट के भीतर ही एक दर्जन और गोलियों की आवाज सुनाई देती है, साथ ही कैमरे के सामने छर्रे या छोटे पत्थर गिरते हुए दिखाई देते हैं।

आतंकी लतीफ बट के मॉडयूल की साजिश हमले के बाद आतंकी भागने में कामयाब रहे। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी करते हुए तलाशी अभियान चलाया है। हालांकि, किसी आतंकी संगठन ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। माना जा रहा है कि यह हमला लश्कर-ए-तैयबा का हिट स्क्वाड कहे जाने वाले 'द रजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ' के आतंकी लतीफ बट के मॉडयूल ने किया है।