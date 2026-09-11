कप्तान अनमोल के तूफान में उड़ा मलेशिया, 3-1 की शानदार जीत के साथ जूनियर एशिया कप के फाइनल में भारत

पीटीआई, मोकी। शानदार फॉर्म में चल रहे कप्तान अनमोल इक्का के दो गोल की मदद से गत चैंपियन भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराकर लगातार चौथी बार एएचएफ पुरुष जूनियर एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया।

ड्रैग फ्लिकर अनमोल ने मोर्चे से अगुवाई करते हुए दो पेनाल्टी कार्नर गोल में तब्दील किए। उनके टूर्नामेंट में अब 16 गोल हो गए हैं। गोलकीपर विवेक लाकड़ा ने भी एक पेनाल्टी स्ट्रोक समेत कई शानदार बचाव करके भारत का दबदबा बनाए रखा।

भारत की नजरें लगातार चौथे और कुल छठे खिताब पर है। अब उसका सामना पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। The Indian Junior Men’s Team will face South Korea in the final of the AHF Junior Asia Cup 2026! 🏑🏆



🗓️ Sunday, September 13

⏰ 4:15 PM IST



One more step. Let’s aim for the gold! 🇮🇳🥇#HockeyIndia #IndiaKaGame #JuniorAsiaCup https://t.co/8mQmV2GIeN — Hockey India (@TheHockeyIndia) September 11, 2026 भारत को 16वें मिनट में चौथा पेनाल्टी कार्नर मिला। कप्तान अनमोल ने इसे गोल में बदलकर भारत को बढत दिलाई। भारतीय गोलकीपर लाकड़ा ने 34वें मिनट में गोल के दो प्रयासों को नाकाम किया। भारत के मनमीत सिंह को 36वें मिनट में और प्रभदीप सिंह को 41वें मिनट में पीला कार्ड मिला।