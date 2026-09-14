भारतीय पुरुष टीम ने छठी बार जूनियर एशिया कप के खिताब पर जमाया कब्जा, पीएम मोदी ने दी बधाई
भारतीय पुरुष और महिला जूनियर हॉकी टीमों ने एशिया कप खिताब जीतकर इतिहास रचा। पुरुष टीम ने दक्षिण कोरिया को ...और पढ़ें
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जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। भारतीय हॉकी के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक रहा। चीन के मोकी में खेले गए जूनियर हॉकी एशिया कप में भारत की पुरुष और महिला टीम ने खिताब अपने नाम किया। भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर छठी बार ट्रॉफी जीती तो भारतीय बेटियों ने मेजबान चीन को 1-0 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया।
इसके साथ ही दोनों टीमों ने 2027 जूनियर हॉकी विश्व कप के लिए भी क्वालीफाई कर लिया। अनमोल एक्का की कप्तानी वाली भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को पूरी तरह दबाव में रखा और चारों क्वार्टर में चढ़कर हॉकी खेली। अजीत यादव, अनमोल एक्का, प्रभदीप सिंह और आशु मौर्य ने भारत के लिए गोल किए।
महिला टीम ने भी जीता फाइनल
कोरिया की ओर से ली मिनह्योक ही एकमात्र गोल कर सके। वहीं महिला फाइनल में चीन के खिलाफ मुकाबला बेहद कड़ा रहा। सानिका चंद्रकांत माने के शुरुआती गोल ने भारत को निर्णायक बढ़त दिलाई। इसके बाद भारतीय डिफेंस ने चीन को कोई मौका नहीं दिया और भारत ने 1-0 से जीत दर्ज कर लगातार तीसरी बार ट्रॉफी पर नाम लिखाया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई
भारतीय महिला और पुरुष टीम के जीतने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। उन्होंने लिखा, "भारतीय हॉकी के लिए गर्व का पल। शानदार प्रदर्शन के साथ एशिया कप का खिताब बरकरार रखने पर हमारी जूनियर महिला हॉकी टीम को बधाई। पुरुष जूनियर हाकी टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई। यह वाकई एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। यह कामयाबी हमारे युवा खिलाड़ियों के जबरदस्त हुनर को दिखाती है। पूरी टीम को बहुत-बहुत शुभकामनाएं।"
भारतीय टीम ने कब-कब जीता विश्व कप?
महिला टीम के खिताब: 2023, 2024, 2026
पुरुष टीम के खिताब: 2004, 2008, 2015, 2023, 2024, 2026
अनमोल एक्का रहे शीर्ष स्कोरर
17 गोल के साथ अनमोल एक्का पुरुष जूनियर एशिया कप के शीर्ष स्कोरर रहे 7 गोल के साथ सानिका चंद्रकांत माने महिला जू. एशिया कप में संयुक्त शीर्ष स्कोरर रहीं 47 गोल दागे सात मैचों में भारतीय महिला टीम ने टूर्नामेंट में और केवल तीन गोल खाए 46 गोल पुरुष टीम ने दागे छह मैचों में, जबकि उसने आठ गोल खाए।
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