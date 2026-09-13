भारत की 'गोल्डन' हैट्रिक: फाइनल में चीन को दी पटखनी, ऐतिहासिक जीत के बाद हॉकी इंडिया ने की पैसों की बारिश
भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान चीन को 1-0 से हराकर महिला जूनियर एशिया कप का ऐतिहासिक हैट्रिक खिताब जीता।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। हुलुनबुइर के मोकी ट्रेनिंग बेस पर खेले गए रोमांचक फाइनल में रविवार को भारत ने मेजबान चीन को 1-0 से हराकर महिला जूनियर एशिया कप का ऐतिहासिक हैट्रिक खिताब जीता। सानिका चंद्रकांत माने ने मैच का एकमात्र गोल किया।
माने ने 17वें मिनट में गोल करके भारत को बढ़त दिलाई और मौजूदा चैंपियन ने इस बढ़त को बनाए रखा। इस जीत के साथ भारत ने 2023 और 2024 की जीतों के बाद लगातार तीसरी बार जूनियर एशिया कप का खिताब जीता। इस खिताब से भारत को FIH जूनियर वर्ल्ड कप में भी जगह मिल गई।
मजबूत डिफेंस की जरूरत पड़ी
टूर्नामेंट के ज्यादातर मैचों में भारतीय महिला टीम ने अपने आक्रामक खेल से विरोधियों को पस्त कर दिया। वहीं फाइनल में मेजबान टीम के खिलाफ धैर्य और मजबूत डिफेंस की जरूरत पड़ी, तो भारत ने सिर्फ एक गोल करके जीत हासिल कर ली। टूर्नामेंट में चीन पहले ही दिखा चुका था कि वे भारत के अटैक को रोक सकते हैं।
पूल में टॉप पर रहा भारत
एलीट पूल के मैच में दोनों टीमों के बीच मुकाबला बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा था। यह टूर्नामेंट का एकमात्र ऐसा मैच था जिसमें भारत कोई गोल नहीं कर पाया था। भारत तीन जीत और एक ड्रॉ के साथ 10 अंक लेकर पूल में टॉप पर रहा। दोबारा हुए इस मुकाबले में दांव कहीं बड़ा था, क्योंकि खिताब का सवाल था और चीन अपने घरेलू मैदान पर खेल रहा था।
माने ने फाइनल में किया गोल
हालांकि, माने ने यह पक्का किया कि इस बार बराबरी का मुकाबला ज्यादा देर तक न चले। 17वें मिनट में उनके गोल ने दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में ही भारत को बढ़त दिला दी। एक गोल की यह बढ़त आखिर में काफी साबित हुई।
𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗥𝗢𝗪𝗡 𝗦𝗧𝗔𝗬𝗦 𝗪𝗜𝗧𝗛 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔! 🇮🇳👑— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 13, 2026
The Indian Junior Women’s Team have done it again, beating China 1-0 to lift the AHF Junior Asia Cup 2026 title! Thanks to the 17th minute strike by Sanika Chandrakant Mane! 🏆🔥
A hat-trick of Jr Women's Asia Cup titles… pic.twitter.com/7d9qBD0w08
भारत का सफर
भारत टूर्नामेंट में सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में पहुंचा था। अपने टाइटल को बचाने के अभियान की शुरुआत उन्होंने दक्षिण कोरिया पर 4-1 की जीत के साथ की। फिर मलेशिया को 11-1 से बुरी तरह हराया। इसके बाद भारत ने जापान को 7-0 से मात दी और चीन के साथ मैच 0-0 से ड्रॉ खेला। इससे भारतीय टीम एलीट पूल में बिना कोई मैच हारे टॉप पर रही।
पाकिस्तान को रौंदा
भारत ने क्वार्टर-फाइनल में पाकिस्तान को 19-0 से रौंदा। पूरी तरह से एकतरफा रहे इस मुकाबले में उन्होंने चारों क्वार्टर में गोल किए। उस मैच में भी माने ने गोल किए; उन्होंने दो गोल दागे और भारत ने अंतिम चार में अपनी जगह पक्की की।
ऐसे फाइनल में पहुंची
सेमीफाइनल में एक बार फिर भारत का सामना दक्षिण कोरिया से हुआ। भारत का खेल अपने शुरुआती मैच से भी कहीं दमदार था। ड्रैग-फ्लिक स्पेशलिस्ट सुप्रिया ने तीन पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर हैट्रिक लगाई, जबकि मधु सिदार और सुखवीर कौर ने भी गोल किए। इस 5-1 की जीत के साथ मौजूदा चैंपियन एक और फाइनल में पहुंच गए।
हर प्लेयर को 3 लाख रुपये
दूसरे सेमीफाइनल में जापान को 6-0 से बुरी तरह हराने के बाद चीन फाइनल में पहुंचा। फाइनल में जीत के बाद हॉकी इंडिया ने नकद इनाम का एलान किया। हर खिलाड़ी को 3 लाख रुपये और सपोर्ट स्टाफ के हर सदस्य को 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे।
𝗔 𝗪𝗘𝗟𝗟-𝗗𝗘𝗦𝗘𝗥𝗩𝗘𝗗 𝗥𝗘𝗪𝗔𝗥𝗗! 🏆🇮🇳— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 13, 2026
Hockey India rewards the Indian Junior Women’s Team for their title-winning campaign at the AHF Junior Asia Cup 2026!
₹3 lakh to each player and ₹1.5 lakh to each of the support staff. 🥇🔥
The title win also confirms a spot… pic.twitter.com/CO5kP3pFJP
यह भी पढ़ें- सुप्रिया की हैट्रिक से फाइनल में भारतीय हॉकी टीम, सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 5-1 से दी शिकस्त
यह भी पढ़ें- Women's Junior Asia Cup: भारत ने पाकिस्तान की निकाली हेकड़ी, 19-0 से रौंदकर सेमीफाइनल में की एंट्री