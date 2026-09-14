हॉकी इंडिया लीग को संकट से उबारने की कवायद शुरू, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बनाया प्लान

पीटीआई, नई दिल्ली। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को हॉकी इंडिया और हॉकी इंडिया लीग (एचआईएल) फ्रेंचाइजी मालिकों से कहा कि वे पैसों की कमी से जूझ रही इस लीग की आर्थिक मजबूती और लंबे समय तक चलने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार करें और इसके लिए पांच सदस्यों वाली एक कमेटी बनाएं।

मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मांडविया ने हॉकी इंडिया के अधिकारियों और एचआईएल फ्रेंचाइजी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उन्हें इस प्रतियोगिता से जुड़ी चिंताओं के बारे में बताया गया। सूत्र ने कहा कि खेल मंत्री ने सभी हितधारकों से मुलाकात की और उन्हें एचआईएल से जुड़ी चिंताओं के बारे में बताया गया।

आर्थिक स्थिति चल रही है खराब उन्होंने एचआई अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लीग की आर्थिक मजबूती और लंबे समय तक चलने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए एक प्लान पर काम करें। सूत्र ने आगे कहा कि मंत्री ने एचआई से यह भी कहा कि एचआीएल को फिर से शुरू करने के लिए एक विस्तृत प्लान बनाने के लिए पांच सदस्यों वाली कमेटी बनाई जानी चाहिए।