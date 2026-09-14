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भारत आएगी पाकिस्तान टीम, पंजाब में खेलेगी टूर्नामेंट; मुख्यमंत्री ने किया एलान

By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
Published: Mon, 14 Sep 2026 02:32 PM (IST)

पाकिस्तान की हॉकी टीम अगले महीने पंजाब में होने वाली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने भारत आएगी। मुख्यमंत्री भगवंत ...और पढ़ें

भारत आएगी पाकिस्तानी टीम

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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध इस समय अच्छे नहीं हैं। इसका असर खेल के मैदान पर भी नजर आता है। क्रिकेट में तो दोनों टीमें एक-दूसरे से हाथ तक नहीं मिलती हैं। बीती रात एशिया कप के फाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के मोहसिन नकवी से ट्रॉफी तक नहीं ली। दोनों टीमें एक-दूसरे का दौरा नहीं करती हैं, लेकिन अगले महीने होने वाले एक टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तानी टीम भारत आएगी।

ये कोई क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है बल्कि हॉकी का बड़ा टूर्नामेंट एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है। मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पंजाब में होना है। ये टूर्नामेंट अगले महीने खेला जाना है। सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तानी टीम भारत आएगी।

पॉलिसी का दिया हवाला

भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार की पॉलिसी के तहत इसे मंजूरी दी गई है। मान ने कहा, "मल्टी नेशनल टूर्नामेंट में कोई परेशानी नहीं है। संभवतः द्विपक्षीय सीरीज में हो।"

केंद्रीय खेल नीति के मुताबिक भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेंगी। हालांकि, ओलंपिक के नियमों को ध्यान में रखते हुए खेल मंत्रालय ने कहा था कि दोनों टीमें मल्टी टीम इवेंट्स में एक-दूसरे के खिलाफ खेल सकती हैं और भारत, सीमा पार के खिलाड़ियों को इस तरह के टूर्नामेंट्स में अपने यहां खेलने से नहीं रोकेगा। हालांकि, इसके बाद भी पाकिस्तान ने पिछले साल जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस ले लिया था जो तमिलनाडु में खेला गया था।

ऐसा है कार्यक्रम

एशियन चैंपियंस ट्ऱॉफी की शुरुआत 27 अक्टूबर से होगी और ये टूर्नामेंट पांच नवंबर तक चलेगा। लीग स्टेज के मैच जालंधर में खेले जाएंगे और सेमीफाइनल, फाइनल मैच मोहाली में होंगे। टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान, मलेशिया और कोरिया की टीमें हिस्सा लेंगी। ओमान और बांग्लादेश के तौर पर दो रिजर्व टीमों का भी ऐलान किया गया है। अगर कोई टीम नाम वापस लेती है तो इनको जगह दी जाएगी।

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