एशियन गेम्स हॉकी सेमीफाइनल: चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगा भारत, ओलंपिक टिकट पर भी होंगी नजरें

पीटीआई, काकामिगाहारा। गत चैंपियन भारत गुरुवार को एशियाई खेलों के पुरुष हॉकी सेमीफाइनल में पाकिस्तान के विरुद्ध मुकाबले के साथ अंतरराष्ट्रीय हॉकी की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विताओं में से एक को फिर जीवंत करेगा तो टीम की नजरें 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालीफिकेशन हासिल करने पर भी टिकी होंगी।

ओलंपिक के लिए सीधे क्वालीफाई करना चाहेगी टीम इंडिया एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम सीधे लॉस एंजिलिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करेगी और भारत इस मौके को गंवाना नहीं चाहेगा। दूसरे सेमीफाइनल में मलेशिया का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। इसी साल विश्व कप में निराशाजनक अभियान में सातवें स्थान पर रहने के बाद भारत ने एशियाई खेलों में अब तक अजेय प्रदर्शन किया है।

बांग्लादेश पर दर्ज की शानदार जीत टीम ने पूल ए में अपने सभी पांच मुकाबले जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत ने अपने अभियान की शुरुआत इंडोनेशिया के विरुद्ध 13-1 की जीत से की। इसके बाद श्रीलंका को 16-1 से हराया। भारत ने दक्षिण कोरिया के विरुद्ध 8-2 से जीत दर्ज की और फिर मेजबान जापान को 2-0 से हराया जो पूल चरण का उसका सबसे कड़ा मुकाबला रहा।