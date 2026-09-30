स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय महिला हॉकी टीम के पास 44 साल का सूखा समाप्‍त करने का सुनहरा मौका है। सलीमा टेटे के नेतृत्‍व वाली भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्‍स 2026 के सेमीफाइनल में साउथ कोरिया को 2-0 से मात देकर निर्णायक मुकाबले में एंट्री की।

भारत की तरफ से इशिका चौधरी (44वें मिनट) और कप्‍तान सलीमा टेटे (48वें मिनट) में गोल दागे। भारत की फाइनल में चीन से भिड़ंत होगी, जिसने अन्‍य सेमीफाइनल में शूटआउट में जापान को 4-2 से मात दी। भारत के पास 44 साल बाद एशियन गेम्‍स में गोल्‍ड मेडल जीतने का अवसर है। इससे पहले 1982 नई दिल्‍ली गेम्‍स में भारत की बेटियों ने गोल्‍ड मेडल जीता था। हां, जापान और साउथ कोरिया के बीच ब्रॉन्‍ज मेडल मैच खेला जाएगा।

पहले हाफ में कड़ी टक्‍कर भारत और साउथ कोरिया के बीच सेमीफाइनल मुकाबले में शुरुआत से ही कड़ी टक्‍कर हुई। पहले दो क्‍वार्टर में भारत का दबदबा जरूर रहा और उसने आठ पेनाल्‍टी कॉर्नर हासिल किए। मगर कोरियाई डिफेंडर्स ने भारत को गोल करने में कामयाबी हासिल नहीं करने दी।