संवाद सूत्र, रक्कड़ (ऊना)। हिमाचल प्रदेश में ऊना से सफर करने वाले रेल यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। दौलतपुर चौक और अंबाला छावनी जंक्शन के बीच चंडीगढ़ होकर चलने वाली ट्रेन नंबर 74991 और 74992 को रेलवे ने 30 नवंबर तक निरस्त कर दिया है। मई से बंद इस पैसेंजर ट्रेन की सेवा लगातार स्थगित रहने के कारण यात्रियों को वैकल्पिक साधनों पर निर्भर होना पड़ रहा है। खासकर पीजीआइ चंडीगढ़, चंडीगढ़ हवाई अड्डे और धार्मिक स्थलों तक जाने वाले यात्रियों को दिक्कत हो रही है।



रेलवे मंडल अंबाला के आदेश के अनुसार, चंडीगढ़ जंक्शन-मोरिंडा जंक्शन रेलखंड पर साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) और खरड़ रेलवे स्टेशनों के बीच पटरियों के नवीनीकरण और मरम्मत का काम चल रहा है। इसी वजह से दोनों दिशाओं में चलने वाली ट्रेन 30 नवंबर तक निरस्त रहेगी।

चंडीगढ़ व अंबाला जाने वाले करते हैं सफर यह ट्रेन ऊना जिले से चंडीगढ़ और अंबाला जाने वाले नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों, मरीजों और अन्य यात्रियों के लिए सीधी रेल सुविधा थी। इसके बंद होने से उन्हें सड़क मार्ग से महंगा और लंबा सफर करना पड़ रहा है। पीजीआइ में उपचार कराने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए भी यह सुविधाजनक विकल्प थी।