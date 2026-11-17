जागरण संवाददाता, मनाली। मनाली-लेह हाईवे पर लाहुल घाटी के मूलिंग पुल के समीप चट्टानें दकरने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया। सड़क पर चट्टानें और मलबा आने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सुबह चार बजे घटना की सूचना मिलते ही लाहुल स्पीति पुलिस ने मोर्चा संभाला और लेह से मनाली व मनाली से लेह जा रहे वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया।



सुबह सात बजे बीआरओ की टीम मशीनरी के साथ मौके पर पहुंची और मलबा हटाने में जुट गई। चट्टानें और मलबा सड़क पर आने से मार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया था। इसके कारण हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। मार्ग बंद होने से स्थानीय लोगों सहित यहां से गुजरने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।