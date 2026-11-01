हिमाचल में ऊना हाईवे पर चलती कार में लगी आग, चंडीगढ़ नंबर की गाड़ी में सवार थे दिल्ली निवासी तीन लोग

संवाद सहयोगी, अंब (ऊना)। हिमाचल प्रदेश में अंब-ऊना राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदपुर के समीप चलती कार में अचानक आग की लपटों से घिर गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी कार जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि वाहन में सवार तीनों लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते बाहर निकलकर जान बचा ली। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

बगलामुखी मंदिर से लौट रहे दिल्ली निवासी जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ नंबर की कार में दिल्ली के तिलक नगर निवासी तीन लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि तीनों बगलामुखी माता मंदिर में दर्शन करने के बाद वापस दिल्ली लौट रहे थे। इसी दौरान जब उनकी कार नंदपुर के पास पहुंची तो अचानक उसमें आग लग गई।

धुआं और आग की लपटें उठने लगीं चलती कार से धुआं और आग की लपटें उठती देख सवारों में अफरा-तफरी मच गई। उन्होंने बिना देर किए वाहन से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर अपनी जान बचाई। कुछ ही देर में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया।



आग इतनी भीषण थी कि वाहन पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। घटना की सूचना मिलते ही अंब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया।