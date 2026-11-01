'यह अनावश्यक उत्पीड़न होगा', हिमाचल हाई कोर्ट ने एक कारतूस के साथ पकड़े इजरायली नागरिक के खिलाफ दर्ज FIR रद की

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इजरायल रक्षा बलों के एक रिजर्व सैनिक के खिलाफ कांगड़ा जिले के गगल पुलिस थाना में दर्ज प्राथमिकी को रद कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी नेगी की खंडपीठ ने कहा कि विदेशी नागरिक पर यह मुकदमा चलाना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग और अनावश्यक उत्पीड़न होगा, जिससे वह विदेश में फंसा रह जाएगा।

15 अगस्त को पकड़ा था एयरपोर्ट पर 24 वर्षीय इजरायली नागरिक लेवी योनातन 15 अगस्त 2026 को पर्यटक वीजा पर भारत आए थे। 15 सितंबर 2026 को जब वह गगल एयरपोर्ट से घरेलू उड़ान पकड़ रहे थे तब उनके बैग से एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

अदालत में दिया तर्क योनातन ने अदालत में स्पष्ट किया कि वह आइडीएफ में स्टाफ सार्जेंट रह चुके हैं और वर्तमान में एक्टिव रिजर्व सर्विस में हैं। उन्होंने उसी पुराने सैन्य बैग में जल्दबाजी में अपने कपड़े पैक कर लिए थे, जिससे गोली गहरे अस्तर के मोड़ों में छिपी रह गई और उन्हें इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था।

इजरायली दूतावास ने भेजा पत्र इस मामले में इजरायली दूतावास के डिफेंस अटैची, कर्नल एली टोलेडानो एतान ने अदालत को आधिकारिक पत्र भेजा। पत्र में पुष्टि की कि इजरायल में अनिवार्य सैन्य सेवा के कारण सैनिकों के बैग में अनजाने में गोला-बारूद रह जाना एक सामान्य चूक हो सकती है और इसमें योनातन की कोई आपराधिक मंशा नहीं थी।