सोने-चांदी के दाम में गिरावट, दिवाली और धनतेरस के लिए एडवांस बुकिंग शुरू; ज्वेलर्स लाए स्पेशल ऑफर

रीतिका शर्मा, ऊना। सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट के बाद सराफा बाजार में खरीदारी को लेकर हलचल बढ़ी है। लंबे समय से ऊंचे दामों के कारण खरीदारी टाल रहे ग्राहक अब त्योहारी सीजन और आगामी विवाह मुहूर्त को देखते हुए गहने खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। धनतेरस और दीपावली के लिए एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ज्वेलर्स मेकिंग चार्ज में छूट और विशेष ऑफर दे रहे हैं।

महारानी पायल खास पसंद बाजार में गोल्ड सेट, मंगलसूत्र, अंगूठी, झुमके और पायलों की मांग है। इस बार एंटीक डिजाइन की महारानी पायल महिलाओं की खास पसंद बनकर उभरी है। बड़े शोरूम में ग्राहकों की आवाजाही के मुकाबले छोटे और खुदरा कारोबारियों को अभी अपेक्षित ग्राहकी का इंतजार है। कारोबारियों को उम्मीद है कि धनतेरस और दीपावली तक बाजार में खरीदारी का माहौल और मजबूत होगा।

यह है ताजा भाव सोमवार को सोने का भाव करीब 1.30 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 1.80 लाख रुपये प्रति किलोग्राम रहा। इससे पहले सोना करीब 1.62 लाख रुपये और चांदी तीन लाख रुपये तक पहुंच गई थी। लगातार बढ़ते दामों के चलते ग्राहकों ने खरीदारी से हाथ खींच लिए थे, जिससे सराफा कारोबार प्रभावित हुआ।