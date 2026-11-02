फैंसी लाइट के दौर में भी मिट्टी के दीयों की अलग चमक, दिवाली के लिए रंग-बिरंगे और खुशबू वाले दीपक भी बाजार में

जागरण संवाददाता, शिमला। आधुनिकता के दौर में भले ही घरों और बाजारों को रोशन करने के लिए बिजली की लड़ियां, एलईडी लाइट और तरह-तरह के सजावटी सामान उपलब्ध हैं, लेकिन दीपावली पर मिट्टी के दीयों का महत्व आज भी बरकरार है। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही बाजार में मिट्टी के दीयों की मांग बढ़ गई है।



लोग आज भी इस पर्व पर पारंपरिक तरीके से घरों को रोशन करने के लिए मिट्टी के दीये खरीदना पसंद कर रहे हैं। बाजार में छोटे से लेकर बड़े आकार और अलग-अलग रंगों में तैयार किए गए मिट्टी के दीयों की खूब बिक्री हो रही है।

रंग-बिरंगे दीये भी उपलब्ध शिमला के बाजार में सबसे छोटे आकार के सामान्य मिट्टी के दीये 30 रुपये दर्जन से उपलब्ध हैं। वहीं, रंग-बिरंगे और अलग-अलग डिजाइन वाले दीयों की कीमत 50 से 100 रुपये दर्जन तक रखी गई है।

बड़ा दीया 50 से 200 रुपये का इसके अलावा बड़े आकार के दीये भी बाजार में उपलब्ध हैं, जिन्हें लोग घरों के मुख्य द्वार, मंदिर और आंगन में सजाने के लिए खरीद रहे हैं। बड़े दीयों की कीमत 50 से 200 रुपये तक प्रति दर्जन है। कुछ दीये आकार और सजावट के लिहाज से सामान्य दीयों से अलग हैं, इसलिए उनकी कीमत भी अधिक है।

मटका दीया, खुशबू और पानी में तैरने वाले दीये दुकानदारों ने इस बार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मटके वाले दीये, खुशबू वाले दीये और पानी पर तैरने वाले दीयों सहित कई विकल्प रखे हैं। इनकी कीमत डिजाइन और आकार के अनुसार अलग-अलग है। बाजार में सजावटी दीयों की कई किस्में होने के बावजूद पारंपरिक मिट्टी के दीयों को लेकर लोगों का आकर्षण बना हुआ है।