जागरण संवाददाता, ऊना। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में पोलियां बीत में निर्माणाधीन बल्क ड्रग पार्क में औद्योगिक इकाइयों को बिजली उपलब्ध करवाने के लिए विद्युत बोर्ड ने ढांचागत विकास के अगले चरण की तैयारी शुरू कर दी है। पार्क के भीतर बिजली आपूर्ति का मजबूत नेटवर्क तैयार करने के लिए दो नए विद्युत उपकेंद्र स्थापित किए जाएंगे।



इन दोनों उपकेंद्रों के लिए साइट के अंदर भूमि भी चिह्नित कर ली गई है। अब विद्युत बोर्ड इनके निर्माण सहित अन्य संबंधित कार्यों का विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने पर जोर है।



वहीं, पार्क तक बिजली पहुंचाने के लिए बाहरी ढांचे को विकसित करने का अधिकांश काम पूरा किया जा चुका है। 132 केवी टाहलीवाल उपकेंद्र की क्षमता बढ़ाने के साथ गोंदपुर उपकेंद्र से बल्क ड्रग पार्क तक करीब 13 किलोमीटर लंबी दोहरी परिपथ बिजली लाइन बिछाई जा चुकी है। इससे पार्क की शुरुआती जरूरत के अनुसार 10 एमबीए बिजली उपलब्ध करवाने की व्यवस्था तैयार है।

20 एमबीए बिजली आपूर्ति का ढांचा तैयार निर्माण कार्यों के लिए 10 एमबीए की मांग को पूरा करने की दिशा में बोर्ड पहले ही काम कर चुका है। इसके बाद अब औद्योगिक इकाइयों के पहले चरण की जरूरतों को ध्यान में रखकर 20 एमबीए बिजली आपूर्ति का ढांचा तैयार किया जा रहा है। इसके लिए 28.50 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई है। इस धनराशि से नया विद्युत उपकेंद्र स्थापित किया जाएगा।

टाहलीवाल से बिछेगी 33 केवी लाइन इसके अलावा टाहलीवाल से पार्क तक 33 केवी लाइन बिछाने और औद्योगिक भूखंडों तक 11 केवी की लाइनें पहुंचाने के कार्य किए जाएंगे। इन कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है। विद्युत बोर्ड का लक्ष्य करीब एक वर्ष के भीतर इस चरण के कार्यों को पूरा करना है।