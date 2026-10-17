चमकीली मिठाई पर चांदी का बर्क या मिलावट, जांचेगा कौन? हिमाचल में 3 महीने में 21 सैंपल फेल, गुणवत्ता पर उठे सवाल

राकेश सूरज, ऊना। काम से लौटते हुए नीलाघाट ऊना के राधेशाम शाम को मिठाई की दुकान पर रुके। कांच के काउंटर के भीतर रंग-बिरंगी मिठाइयां सजी थीं। चांदी के बर्क से चमकती बर्फी देखकर डिब्बा बंधवाया और पैसे देने लगा। तभी मन में सवाल उठा, कहीं यह चमक असली चांदी की है या मिलावट का मुलम्मा?

ढाई से तीन लाख रुपये किलो तक पहुंची चांदी के बीच क्या हर मिठाई पर चढ़ा बर्क शुद्ध है? त्योहारों और शादी-ब्याह के मौसम में मिठाइयों की बढ़ती मांग, बाहर से आने वाली खाद्य सामग्री और सीमित निगरानी व्यवस्था के बीच सवाल है कि गुणवत्ता की जांच कितनी प्रभावी है और मिलावट मिलने पर कार्रवाई कौन करेगा?

पूरे जिले के लिए पांच कर्मचारियों के सीमित स्टाफ और 50 सैंपल मासिक टार्गेट के बीच 14 दिनों में रिपोर्ट,और इन व त्योहारी दिनों में केवल एक टीम पूरे क्षेत्र में सैंपलिगं कर रही है। स्टाफ के अभाव में करीब दो वर्षों से सैंपलिंग वैन का खड़ा रहना भी व्यवस्था पर प्रश्न उठाता है।

हलांकि सफाई व्यवस्था को लेकर अधिकांश स्थानों में संतोषजनक पाई गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी कारीगरों की मेडिकल जांच के लिए जागरूकता फैलाई जा जा रही है। सैंपलिंग के बाद पीएफ कोड द्वारा कई मामलों में जुर्माना भी किया गया है।

21 सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे एक जुलाई से 30 सितंबर तक जिले में खाद्य पदार्थों के 120 सैंपल लिए गए। इनमें से 84 की रिपोर्ट मिली, जिनमें 21 सैंपल निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे। शेष 36 की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। दूध और दूध उत्पादों के 23 सैंपलों में चार फेल हुए, जबकि तैयार खाद्य पदार्थों के चारों सैंपल पास पाए गए। बाकी नमूने कन्फेक्शनरी, अनाज, दालों और अन्य खाद्य पदार्थों के थे। निर्धारित मानकों के अनुसार सैंपलों की रिपोर्ट 14 दिन के भीतर आनी चाहिए।



त्योहारी सीजन में जांच तेज करते हुए शुक्रवार को विभागीय टीम ने अंब क्षेत्र से 16 सैंपल लिए। इनमें विभिन्न मिठाइयों के साथ बेसन, काजू कतली, रसगुल्ला और रंगीन मिठाइयां शामिल रहीं। विभाग का मासिक लक्ष्य 50 सैंपल लेना है। जिन दुकानों से नमूने लिए जाते हैं, वहां पांच से छह महीने बाद दोबारा निरीक्षण भी किया जाता है।



ऊना शहर व आस-पास में करीब 150 छोटी-बड़ी मिठाई की दुकानें हैं। स्थानीय अनुमान के अनुसार, सामान्य दिनों में तीन से चार क्विंटल मिठाई बिकती है, जबकि त्योहारों में खपत 10 से 15 क्विंटल तक पहुंच सकती है। खोये की अनुमानित दैनिक खपत दो से तीन क्विंटल तक रहती है।

पूरे हिमाचल प्रदेश में खाद्य सैंपलों की जांच के लिए कंडाघाट स्थित एक सरकारी प्रयोगशाला है। इसके अलावा ऊना जिले में एनएबीएल से मान्यता प्राप्त करीब पांच निजी प्रयोगशालाओं में भी नमूने भेजे जाते हैं। पांच कर्मचारियों के जिम्मे पूरे जिले की निगरानी जिले में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक जिला खाद्य गुणवत्ता अधिकारी, एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दो डाटा एंट्री आपरेटर और एक पीएम सहित कुल पांच कर्मचारी हैं। सीमित स्टाफ के कारण शहरों, कस्बों और दूरदराज के गांवों में नियमित निरीक्षण चुनौतीपूर्ण है।