हिमाचल में सुबह-सुबह महसूस हुए भूकंप के झटके, शिमला सहित कई जगहों पर कांपी धरती; घरों से बाहर निकले लोग

डिजिटल डेस्क, शिमला। हिमाचल में शनिवार सुबह-सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का समय सुबह का होने के कारण अधिकतर लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक धरती हिलने और झटके महसूस होते ही लोग सहम गए और अपनी जान बचाने के लिए अफरा-तफरी में घरों से बाहर निकल आए।

सुबह 4:36 बजे आया भूकंप

EQ of M: 4.1, On: 17/10/2026 04:36:27 IST, Lat: 31.298 N, Long: 77.529 E, Depth: 10 Km, Location: Shimla, Himachal Pradesh. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @tummalasrini @GSuresh_NCS @ndmaindia https://t.co/iYk7TgrD1w — National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) October 16, 2026

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार, यह भूकंप शनिवार तड़के 4 बजकर 36 मिनट पर आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 मापी गई है। इसका असर शिमला के साथ-साथ प्रदेश के कई अन्य इलाकों में भी देखने को मिला।

किसी नुकसान की खबर नहीं

तड़के आए इन झटकों से भले ही लोगों में दहशत फैल गई, लेकिन गनीमत यह रही कि अब तक कहीं से भी किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान या मकानों में दरार आने की खबर नहीं मिली है।