गुजरात से हिमाचल के किसानों के लिए आई राहत, ट्रेन से 2700 मीट्रिक टन NPK खाद पहुंची; दिवाली के बाद और खेप आएगी

सुरेश बसन, ऊना। हिमाचल प्रदेश में गेहूं सहित अन्य फसलों के बिजाई के सीजन में किसानों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से आपूर्ति बाधित रहने के बाद एनपीके 12:32:16 खाद की उपलब्धता दोबारा शुरू हो गई है। इफको की ओर से एक सप्ताह पूर्व यहां करीब 2700 मीट्रिक टन खाद की खेप प्रदेश में पहुंचाई गई है, इसका वितरण कर दिया गया है। अब इतनी ही खेप और मांगी गई है, जो दिवाली के बाद पहुंच जाएगी। गुजरात से ट्रेन में खाद की खेप हिमाचल पहुंची है।



इफ्को के अधिकारियों के अनुसार, एनपीके खाद की खेप गुजरात से आई है। गेहूं की बिजाई के दौरान किसानों को खाद के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही यूरिया की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।

700 वितरण केंद्रों पर सप्लाई फिलहाल प्रदेश में इफ्को के करीब 700 वितरण केंद्रों के माध्यम से खाद उपलब्ध करवाई जा चुकी है। पहले पहुंची खेप का अधिकांश वितरण किया जा चुका है और किसानों की मांग के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

एक और खेप मांगी गई अब खाद की कमी न हो, इसके लिए इफ्को ने करीब करीब 2700 मीट्रिक टन की एक और खेप की मांग भेजी है। इसके पहुंचने पर खाद को चंडीगढ़ और होशियारपुर रेल मार्गों के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न केंद्रों तक वितरित किया जाएगा। दिवाली तक खाद का अतिरिक्त स्टाक पहुंचने की उम्मीद है।

जेब हो रही ढीली किसानों को इस बार खाद के लिए अपनी जेब अधिक ढीली करनी पड़ेगी। पिछले वर्ष 1900 रुपये प्रति बैग मिलने वाली एनपीके खाद की कीमत बढ़कर अब 2450 रुपये प्रति बैग हो गई है। राहत की बात यह है कि किसानों को पहले की तरह सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा।

क्या कहते हैं राज्य प्रमुख इफको के राज्य प्रमुख सुधीर कटियार ने बताया कि एनपीके 12:32:16 की करीब 2700 मीट्रिक टन की एक खेप पहले ही प्राप्त हो चुकी है। अब एक और खेप की मांग भेजी गई है, ताकि किसानों को जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध करवाई जा सके। यूरिया की मांग आने के बाद इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, यूरिया की खेप का आवंटन अभी सरकार के स्तर पर होना है। आवंटन मिलने के बाद इफको आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा।