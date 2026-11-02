हिमाचल सरकार प्राकृतिक फसल की करेगी लैब जांच, 50 रुपये किलोग्राम के हिसाब से होगी मक्की की खरीद

संवाद सहयोगी, ऊना। मक्की की फसल प्राकृतिक खेती से उगाई गई है या उसमें रसायनों का इस्तेमाल हुआ है, इसका फैसला अब प्रयोगशाला की रिपोर्ट करेगी। कृषि विभाग जांच के बाद ही प्राकृतिक मक्की की सरकारी खरीद करेगा। ऊना जिले के 87 पंजीकृत किसानों में से 15 के सैंपल हमीरपुर स्थित सरकारी प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे जाएंगे।

मोहाली के बजाय हमीरपुर लैब में होगी जांच इस बार मक्की के सैंपल मोहाली की निजी प्रयोगशाला के बजाय हमीरपुर की सरकारी लैब में जांचे जाएंगे। कृषि विभाग के फील्ड कर्मचारी प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के घर जाकर सैंपल एकत्र करेंगे। इनमें से 15 सैंपल लैब भेजे जाएंगे।

मानकों पर खरा उतरने पर ही होगी खरीद रिपोर्ट में गुणवत्ता मानकों पर खरी उतरने और रसायनमुक्त होने की पुष्टि होने पर ही संबंधित किसान की मक्की खरीद के लिए पात्र होगी। जांच में मानकों पर खरी न उतरने वाली मक्की की सरकारी खरीद नहीं होगी।