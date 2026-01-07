हिमाचल: ऊना की बनगढ़ जेल में भिड़ गए कैदी, गुगु गैंग ने अमरीश राणा का साथ देने वालों को भी धमकी

संवाद सहयोगी, गगरेट (ऊना)। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना की बनगढ़ जेल में बंद कैदियों के बीच झड़प हो गई। यह घटना करीब तीन दिन पुरानी बताई जा रही है, लेकिन इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट प्रसारित होने के बाद मामला उजागर हुआ और प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि जेल प्रशासक एवं एसडीएम ऊना अभिषेक मित्तल का कहना है कि कैदियों के बीच मारपीट तो नहीं हुई, लेकिन थोड़ी धक्कामुक्की हुई थी।

अमरीश राणा का साथ देने वालों को भी धमकी बताया जा रहा है कि जेल में बंद अमरीश राणा के साथ हाथापाई हुई है। इस बीच इस घटना की जिम्मेदारी कुख्यात गुगु गैंग ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट डालकर ली है। हाथापाई करने वाले राजीव कौशल की गुगु गैंग के बताए जा रहे हैं और इंटरनेट मीडिया पर राणा का साथ देने वालों को भी धमकी दी गई है।

जेल से शिफ्ट करने की तैयारी मामले की गंभीरता को देखते हुए जेल प्रशासन ने आंतरिक स्तर पर जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। साथ ही अमरीश राणा को सुरक्षा कारणों से किसी अन्य जेल में शिफ्ट करने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।