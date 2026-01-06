Sirmaur News: सिर पर हमला कर ले ली व्यक्ति की जान, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद और जुर्माने की सजा

जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में हत्या के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय पांवटा साहिब के न्यायधीश कपिल शर्मा की अदालत ने हत्या के दोषी को उम्र कैद सहित 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। उप जिला न्यायवादी जतिंद्र शर्मा ने बताया मुलजिम वीरेंद्र उर्फ़ गल्लू निवासी गोव किशनपुरा तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर का दोष सिद्ध होने पर आईपीसी 302 में सजा सुनाई गई।



जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 1 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। उपजिला न्यायवादी जतिंद्र शर्मा ने बताया कि 24 मार्च 2024 को पांवटा साहिब में शिकायतकर्ता दुग्गल सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई और मामले की जांच एसआई अजय द्वारा अमल में लाई गई।