हिमाचल में नए सिरे से नहीं बनेंगे डे-बोर्डिंग स्कूल, सरकार ने बदली योजना, पुराने विद्यालय अपग्रेड करने की तैयारी

रीतिका शर्मा, ऊना। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल योजना में अब नए भवन बनाने के बजाय मौजूदा सरकारी विद्यालयों को अपग्रेड कर अत्याधुनिक शिक्षण संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा। जिला ऊना के पांच विधानसभा क्षेत्रों में प्रस्तावित डे बोर्डिंग स्कूलों में से चार के स्थल बदल दिए गए हैं। अब हरोली, कुटलैहड़, चिंतपूर्णी और ऊना विधानसभा क्षेत्रों में पहले से संचालित स्कूलों में डे बोर्डिंग सुविधाएं विकसित होंगी।



गगरेट विधानसभा क्षेत्र के संघनई में पहले से प्रस्तावित स्थल पर 20 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य जारी रहेगा। इस बदलाव से उपलब्ध भूमि और मौजूदा शैक्षणिक ढांचे का बेहतर उपयोग हो सकेगा।

गगरेट के संघनई में 100 कनाल भूमि पर निर्माण गगरेट के संघनई में करीब 100 कनाल भूमि पर डे-बोर्डिंग स्कूल का निर्माण तेजी से जारी है। पंचायत, वन विभाग, जलशक्ति विभाग और शामलात भूमि शिक्षा विभाग के नाम स्थानांतरित की जा चुकी है। परियोजना के लिए पहले पांच करोड़ रुपये मिले थे और अब 16 करोड़ रुपये अतिरिक्त जारी किए गए हैं।

करीब 55 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यहां चार मंजिला तीन भवन बनेंगे, जिनमें प्री-प्राइमरी, माध्यमिक और वरिष्ठ कक्षाओं के लिए अलग-अलग व्यवस्था होगी। परिसर में इनडोर स्टेडियम भी बनाया जाएगा। बोट के बजाय बौल में बनेगा स्कूल कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में डे-बोर्डिंग स्कूल पहले बोट में प्रस्तावित था। यहां 100 कनाल भूमि शिक्षा विभाग के नाम स्थानांतरित भी हो चुकी थी, लेकिन अब स्थल बदलकर बौल कर दिया गया है। बौल स्कूल के पास अपनी 22 कनाल भूमि है। इसके अलावा 60 कनाल भूमि विभाग के नाम स्थानांतरित है। परियोजना के लिए 2.50 करोड़ रुपये का बजट जारी हुआ है।

बढ़ेड़ा की जगह हरोली और लडोली के बजाय अंब स्कूल होंगे अपग्रेड हरोली में बढ़ेड़ा के बजाय हरोली राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए 2.50 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। योजना में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के साथ प्राथमिक विद्यालय को भी शामिल किया जाएगा। करीब 53 कनाल भूमि पर परिसर विकसित होगा। पुराने कमरों को हटाकर नए भवन बनाए जाएंगे। फिलहाल इसका नक्शा तैयार किया जा रहा है।



चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में डे बोर्डिंग स्कूल पहले लडोली में प्रस्तावित था, लेकिन अब अंब स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए 2.28 करोड़ रुपये जारी हुए हैं। अंब स्कूल के पास अपनी 172 कनाल भूमि उपलब्ध है।