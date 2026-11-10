यात्री ध्यान दें: हजूर साहिब नांदेड़ से हिमाचल के अंब-अंदौरा चलने वाली सुपर-फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन ढाई घंटे लेट

अरुण, रक्कड (ऊना)। महाराष्ट्र के हजूर साहिब नांदेड़ से हिमाचल प्रदेश के अंब अंदौरा स्टेशन के लिए चलने वाली साप्ताहिक सुपर-फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 22709 देरी से चलेगी। अपने स्त्रोत हजूर साहिब नांदेड़ स्टेशन से अपने निर्धारित समय सुबह 11:05 के बजाय दोपहर 01:35 बजे रवाना होगी।



दक्षिण मध्य रेलवे के रेलवे मंडल नांदेड़ की ओर से आधिकारिक तौर पर एक्स (ट्विटर) अकाउंट से इस रेलगाड़ी की समयसारणी पुनः निर्धारित करने की जानकारी साझा की गई है।