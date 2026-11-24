संवाद सहयोगी, गगरेट (ऊना)। तकनीक पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता कभी-कभी परेशानी का कारण बन सकती है। इसका उदाहरण सोमवार को स्वां नदी के वैकल्पिक मार्ग पर देखने को मिला। गूगल मैप्स के निर्देश का पालन करते हुए अम्ब से गगरेट आ रहा सामान से लदा ट्रक ऐसे संकरे रास्ते पर पहुंच गया, जो भारी वाहन के लिए जोखिम भरा साबित हुआ।

अम्ब से गगरेट का मार्ग ढूंढ रहा था ड्राइवर ड्राइवर गूगल मैप्स की मदद से अम्ब से गगरेट पहुंचने का मार्ग तलाश रहा था। पुराने अम्ब रोड से होते हुए वह स्वां नदी के किनारे बने वैकल्पिक रास्ते पर पहुंच गया। ट्रक में सामान लदा होने के कारण चालक को रास्ते की स्थिति और भारी वाहन के लिए उसकी उपयुक्तता का अंदाजा नहीं हुआ।

आगे बढ़ते समय ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और एक पहिया नदी की ओर झुक गया। ट्रक के नदी में पलटने का खतरा पैदा हो गया। हाइड्रा मशीन से निकाला ट्रक को सुरक्षित निकालने के लिए हाइड्रा मशीन बुलानी पड़ी। कड़े प्रयास के बाद मशीन की मदद से मालवाहक को बाहर निकाला गया। ट्रक निकालने की प्रक्रिया के चलते आवाजाही प्रभावित रही और चालकों को इंतजार करना पड़ा।