जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के बेहद कठिन औट-सैंज-लुहरी राष्ट्रीय राजमार्ग के 49 किलोमीटर हिस्से को डबल लेन में चौड़ा करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मार्ग के 31 से 46 और 63 से 97 किलोमीटर के बीच के हिस्से को दो लेन बनाने की योजना है। इस सड़क के चकाचक होने से पर्यटकों को भी बड़ी राहत मिलेगी।