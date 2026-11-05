धनतेरस पर बच्चों के लिए मिल रहा चांदी का खास थाली सेट, कांसा और पीतल के बर्तन की भी खूब डिमांड

रीतिका शर्मा, ऊना। धनतेरस पर बाजार में बच्चों के लिए चांदी के थाली सेट भी ग्राहकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन सेट में दो कटोरी, एक चम्मच, गिलास और प्लेट शामिल हैं, जिनकी कीमत करीब 3600 रुपये है। वहीं, चांदी का लोटा 3600 से 3700 रुपये तक में उपलब्ध है। तांबे की बोतलें भी 1200 से 2200 रुपये तक की कीमत में बिक रही हैं। छह नवंबर को धनतेरस को लेकर बाजारों में तैयारियां जोरों पर हैं।

पीतल और कांसे के बर्तन की डिमांड धनतेरस पर पीतल, कांसा और तांबे के बर्तन की खूब डिमांड है। हालांकि इनके दामों में बढ़ोतरी होने के साथ स्टील के बर्तन भी महंगे हुए हैं। पीतल के दाम में करीब 400 रुपये प्रति किलो और कांसे के बर्तनों में 500 रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हुई है।

वहीं तांबे के दाम करीब 400 रुपये और स्टील के 100 रुपये प्रति किलो बढ़े हैं। ऐसे में इस बार धनतेरस पर पारंपरिक धातुओं के बर्तन खरीदने के लिए ग्राहकों को पहले की अपेक्षा अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। बर्तनों का खास स्टॉक दुकानदारों ने ग्राहकों की संभावित भीड़ और मांग को देखते हुए दुकानों में तरह-तरह के बर्तनों का स्टाक भर लिया है। पीतल के बर्तनों की अधिक मांग रहने की संभावना को देखते हुए कारोबारियों ने इस बार अतिरिक्त स्टाक मंगवाया है। तांबे की बोतलों की मांग भी लगातार बनी हुई है। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में बर्तन खरीदने की परंपरा के चलते कारोबारी अच्छी बिक्री की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

पीतल की अखंड ज्योत की खूब डिमांड पीतल के बर्तनों में अखंड ज्योत की भी अच्छी मांग रहती है। करीब दो किलो वजन वाली पीतल की ज्योत 2900 रुपये तक में बिक रही है। वहीं, पीतल की ज्योत की शुरुआती कीमत 60 रुपये से है, जबकि वजन और डिजाइन के अनुसार इनकी कीमत 100, 500, 1000 रुपये से लेकर 2900 रुपये तक पहुंच रही है।